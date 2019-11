Bötzow

In der evangelischen Kirchengemeinde in Bötzow ist am Sonntag der neue Gemeindekirchenrat gewählt worden. Mit 88 Stimmen lag Elke Fenrych vorn. Dahinter folgen Ingrid Schwab (77 Stimmen), Nils von der Hude (70) und Annette Pokrandt (55). Sie sind als „Älteste“ gewählt.

Als „Ersatzälteste“ ist Claudia Müller mit 49 Stimmen dabei. Das teilte nach der Wahl Ingrid Schwab, im Bötzower Gemeindekirchenrat für die Öffentlichkeitsarbeit, mit.

Von MAZonline