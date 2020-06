Oberkrämer

Zum 1. Juli ändert sich in Oberkrämer die Entschädigungssatzung für Gemeindevertreter und Ortsbeiratsmitglieder. Hintergrund ist eine Änderung der Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung, die die Änderung auch in Oberkrämer nötig macht. Zuletzt wurde sie 2009 bearbeitet.

Für die ehrenamtlich arbeitenden Kommunalpolitiker heißt das: Der Vorsitzende der Gemeindevertretung bekommt unverändert eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro im Monat. Die Vorsitzenden der verschiedenen Ausschüsse bekommen weniger Geld – statt 80 nur noch 50 Euro. Grund dafür ist, dass der Vorsitzende der Gemeindevertretung laut neuer Satzung viermal so viel bekommen muss wie die Ausschussvorsitzenden. Dafür steigt aber die Monatspauschale für die Gemeindevertreter von 80 auf 110 Euro. Das Sitzungsgeld steigt von 20 auf 30 Euro. Die Fraktionsvorsitzenden bekommen 68 Euro im Monat.

Für diesen Vorschlag der BfO-Fraktion stimmten am Donnerstagabend 13 Abgeordnete, drei stimmten dagegen, sieben enthielten sich.

Nach elf Jahren sei eine Veränderung der Satzung „unbillig“, sagte Wolfgang Krüger ( CDU). „Die Arbeit in der Gemeindevertretung ist zeitaufwendig, jeder arbeitet hier sehr engagiert.“ Ähnlich äußerte sich Jörg Ditt ( Bündnis 90/Grüne). Die Mitarbeit und das Wirken der Gemeindevertreter sei damit zu würdigen.

Dino Preiskowski ( SPD) sah das anders. Zum jetzigen Zeitpunkt würde man bei den Einwohnern in Oberkrämer ein falsches Zeichen setzen. Einige seien vom Kurzarbeitergeld betroffen. „Auch wenn es nicht viel ist, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte er am Donnerstag in Marwitz. Der Ansatz sei falsch.

Von Robert Tiesler