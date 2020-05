Schwante

Ein Geocacher informierte Dienstagabend (19. Mai) gegen 20:35 Uhr die Polizei, dass er während seines Streifzuges am Germendorfer Weg einen Müllhaufen feststellte. Dabei handelte es sich um vier große Bautaschen, in welchen sich Dachpappe und mehrere asbestähnliche Platten befanden. Auf Grund des Zustandes wird davon ausgegangen, dass dieser Müll dort schon etwas länger liegt. Eine Mitteilung an das Ordnungsamt Oberkrämer erfolgte. Seitens der Polizei wurde eine Anzeige wegen einer Umweltstraftat aufgenommen.

Von MAZonline