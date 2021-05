Schwante

Der Teich vor dem Grundstück von Frank Peth ist eine Idylle. Allerdings befürchtet der 68-Jährige, dass diese Idylle, dieses Gewässer und die damit verbundene natürliche Vielfalt auf lange Sicht verschwinden wird.

Frank Peth lebt am Gemeinschaftsweg in Schwante. „Ich bin hier geboren“, erzählt er. Zwischenzeitlich lebte er in Westdeutschland, aber seine Familie ist seit den 1930ern dort ansässig. Steht er auf der kleinen Wiese vor seinem Haus, dann blickt er auf den kleinen Teich, auf den Egelpfuhl. Nach diesem Gewässer war in früheren Zeiten auch der Gemeinschaftsweg benannt – wie Frank Peth weiß, habe er bis vor dem Zweiten Weltkrieg noch „Am Egelpfuhl“ geheißen. Er geht davon aus, dass es diesen Teich schon sehr lange gibt. Aber diesen Pfuhl sieht er in Gefahr.

Frank Peth mit einem alten Straßenschild, das sich auf den Egelpfuhl bezieht. Quelle: Robert Roeske

Grund dafür ist das geplante Wohngebiet „Sommerswalder Dreieck“. Die bis jetzt noch freie Wiese kann der Schwantener von seinem Grundstück aus sehen. „Ich habe die Sorge, dass uns noch mehr Wasser abgegraben wird.“ Schon jetzt ist der Wasserstand relativ niedrig. Wenn aber nebenan, wenn die Grundstücke bebaut werden, eventuell Brunnen gebohrt werden, könnte das den Grundwasserspiegel noch weiter senken, befürchtet Frank Peth. „Das könnte uns das Wasser entziehen.“

Der Teich ist verbunden mit einem Graben – allerdings nur, wenn beispielsweise durch Starkregen der Wasserpegel steigt. Ansonsten ist der Graben neben dem Grundstück trocken und droht zuzuwachsen.

Auf der Wiese soll das neue Wohngebiet entstehen. Quelle: Robert Roeske

Frank Peth geht es bei seinem Sorgen allerdings nicht nur um seine persönliche Gartenidylle. „Mir geht es hier auch um das Tierwohl und die Natur.“ Die Schwalben seien kürzlich zurückgekehrt. „Sie nutzen den Teich als Wassertank.“ Aber auch Fledermäuse beobachtet er dort. Außerdem fünf Arten von Spechten. „Es sind viele Vogelarten, die man woanders nicht sieht.“ Auch Drosseln, Nachtigallen, der Zaunkönig oder verschiedene Meisen.

Er selbst habe keinen Nutzen vom Teich, sagt der Schwantener, sondern eher Arbeit damit. „Er kippt um. Das Gewässer verschilft und wächst zu. Im Schilf sammelt sich Laub, Schicht für Schicht.“ 2003 sei der Teich schon mal ausgebaggert worden. „Wir sorgen immer wieder dafür, dass Laub und Dreck rauskommt.“

Der Egelpfuhl. Quelle: Robert Roeske

Aber das sind nicht die einzigen Sorgen, die die Bewohner umtreibt, die an der künftigen neuen Siedlung leben. So wird mehr Verkehr auch im Gemeinschaftsweg befürchtet. Auch ist unklar, wohin das Oberflächenwasser grundsätzlich abfließen solle. Fragen gibt es auch zum Trinkwasser und zum Abwasser. „Es gibt die Befürchtung, dass wir ans Abwassernetz zwangsangeschlossen werden“, so Frank Peth weiter. Er hat sich auch schon an die Lokalpolitik gewandt, aber echte Antworten noch nicht bekommen, sagt er.

Abschließende Antworten gebe es auch noch nicht, sagte am Montag der Gemeindevertreter Bernd Ostwald (CDU), der ebenfalls nahe dem Gebiet wohnt, das bald bebaut werden soll. „Die Thematik ist uns bekannt, und wir sind mit dem Investor im Gespräch.“ Es sei noch nicht klar, wie beispielsweise mit dem Oberflächenwasser umgegangen werden solle. Erst im Frühjahr 2022 werde wohl mit dem Bau der Infrastruktur begonnen, sagte er. Bis dahin gebe es noch viele Gespräche. „Wir sind aber dran, da vergessen wir keinen.“

Der Graben, der am Grundstück vorbeiführt. Quelle: Robert Roeske

Ähnlich äußert sich Dirk Jöhling (BfO). Der Ortsvorsteher in Schwante und Leiter des Bauausschusses in Oberkrämer sieht ein generell großes Problem bei der Umsetzung des Bauvorhabens. „Weil wir nicht wissen, wohin mit dem Wasser, was anfällt.“ Es sei klar, dass mit der Schaffung der neuen Siedlung eine große Fläche versiegelt werde. „Die Investoren müssen sich richtig Gedanken machen, wie das alles funktionieren soll.“

Am Dienstag, 25. Mai, könnte es für die Anwohner einige Antworten geben. Denn an diesem Abend findet um 19 Uhr die nächste Sitzung des Bauausschusses in der Eichstädter Oberkrämerhalle statt. Dort wollen die Investoren erklären, was sie am Ortsrand von Schwante vorhaben und auch Fragen beantworten.

Frank Peth am Egelpfuhl. Quelle: Robert Roeske

Aus Sicht von Dirk Jöhling könne das auch keine Verkaufsveranstaltung für die Investoren werden. „Schon im Ortsbeirat gab es eine Menge Leute, die Fragen zum Vorhaben gestellt haben.“ Es seien viele sachliche Fragen gewesen. Über die Investoren sagt er, dass es engagierte junge Leute seien. „Die werden Lösungen suchen und finden.“ Dass das Bauvorhaben problematischer sei als sie gedacht haben, „haben sie aber auch schon festgestellt.“

Die Firma Bonava, eine der führenden Projektentwickler im Wohnbau in Nordeuropa und Deutschland, plant ein neues Wohngebiet am Rand von Schwante. Wie schon berichtet, geht es konkret um das mehr als zehn Hektar große Areal, das im Bebauungsplan den Namen „Sommerswalder Dreieck“ hat. In der neuen Siedlung sollen dort etwa 220 Häuser entstehen.

Von Robert Tiesler