Schwante

Die Kinder der Gruppe „Sonnenkäfer“ aus der Kita „Villa der kleinen Frösche“ in Schwante haben das zweite Jahr in Folge an der Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ teilgenommen. „Wir haben unsere Eltern gebeten, ihren Kindern etwas mitzugeben, aber natürlich nur wer möchte“, sagt Erzieherin Anja Rasenack. „So haben wir Geschenkpapier, Schuhkartons, Spielzeug, Kleidung, Süßigkeiten und vieles mehr erhalten, welches wir dann gemeinsam mit den Kindern am Montag verpackt haben.“

Kinder der Kita "Villa der kleinen Frösche" in Schwante packen Geschenke. Quelle: Kita

Die Kinder hätten riesigen Spaß gehabt. „Wir haben ihnen erklärt, dass es Familien gibt, denen es nicht so gut geht wie uns und wir ihnen deswegen an Weihnachten eine Freude machen wollen.“ Die Anmerkung, dass der Weihnachtsmann die Hilfe der Kinder brauche, habe für Begeisterung gesorgt. „Alle Kinder bekamen von uns eine Weihnachtsmannmütze und waren somit Weihnachtshelfer.“ Anja Rasenack bringt die Päckchen nach Kremmen.

Lauter Geschenke für Kinder in ärmeren Ländern. Quelle: Kita

„Wir möchten uns hiermit noch mal bei allen Eltern bedanken, die uns unterstützt haben“, sagte sie am Dienstag.

