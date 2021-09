Große Spendensumme aus Bärenklau für von der Flut zerstörte Kita in NRW

Bärenklau

Die Menschen in Bärenklau zeigen sich einmal mehr als sehr spendabel. 2880 Euro werden demnächst nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen überwiesen. Das Geld soll einen Beitrag dazu leisten, dass eine von der Flutkatastrophe stark betroffene Kita im Ortsteil Roitzheim saniert werden kann.

Der Ursprung der Sammlung liegt in der großen Maskenaktion, die mit Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 startete. Damals nähten mehrere Bärenklauerinnen Stoffmasken und nahmen dafür Spenden entgegen – Gelder gingen an den Germendorfer Tierpark, das Tornower Tierheim und an den Nabu. „Wir hatten am Ende aber noch 790 Euro übrig“, erzählte Dagmar Martin am Mittwoch.“ Lange sei unklar gewesen, was damit geschehen sollte – bis die Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kam.

Geld für eine kaputte Kita

„Wir wollten Geld für Flutopfer spenden, aber es sollte einen konkreten Zweck haben“, erklärte Ortsvorsteherin Gundula Klatt. Da wiederum kam Sieglinde Heymann ins Spiel, die Chefin der Sicherheitspartner im Dorf. Sie stammt aus Euskirchen, kennt sich dementsprechend dort sehr gut aus und weiß auch, welche Auswirkungen die Flut auf die Menschen und die Region hatte und hat. Sie erkundigte sich bei Einwohnern vor Ort. So kam die Kita in Roitzheim ins Spiel. „Die Kita ist kaputt, die Kinder sind nun in verschiedenen Orten untergebracht“, erzählte Sieglinde Heymann am Mittwoch. Sie bekam die Nummer des Fördervereins der Kita. „So haben wir Verbindung aufgenommen.“

Die Idee war, dass zu den 790 Euro etwas dazukommen sollte – durch eine Spendensammlung auf dem Erntefest am 11. September. So kam es dann auch. „Gundula hat die Plakate vorbereitet“, erzählte Dagmar Martin. Die lagen an allen Ständen, damit die Leute wussten, worum es geht. Zunächst allerdings mit wenig Erfolg. Sieglinde Heymann ging dann mit einer Spendenbox, die die Familie Schröder gebaut hatte, über das Gelände. „Da ich ja von dort komme, konnte ich ein bisschen was erzählen. Das hat die Leute animiert, zu spenden.“

Die Spendensumme stieg und stieg

Aber nicht nur das: DJ Marcel begann dann, mit Durchsagen auf die Aktion aufmerksam zu machen. Auch den Spendenstand gab er immer wieder durch. „Irgendwann waren es 1990 Euro“, erzählte er. „Aber wir wollten eine runde Summe.“ Es hätten noch 10 Euro gefehlt, die kamen dann auch – und noch ein Zwanziger – und weitere Euros. „Wir sind dann auf 2500 Euro gekommen, am Ende war das fast schon wie bei einer Auktion“, so DJ Marcel weiter.

Die Menschen haben privat gespendet, auch Geldreste von Getränkegutscheinen. Außerdem gingen die Erlöse aus dem Glücksrad-Spiel, dem „Scheißhuhn“-Spiel, aus den Standgebühren und der Marmeladen-Auktion in den Topf. So kamen schließlich 2880 Euro zusammen. „Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Bärenklauer“, sagte Sieglinde Heymann. Ortsvorsteherin Gundula Klatt will das Geld bald überweisen und einen Brief nach Euskirchen schicken.

Von Robert Tiesler