Schwante

Es ist die Zeit des Abschiedes im Schloss Schwante. Bevor nach dem Verkauf des Anwesens die neuen Besitzer dort endgültig die Regie übernehmen, fand dort am Sonnabendabend letztmals ein Kafka-Abend statt.

„Ich bin überwältigt über das große Interesse“, sagte Przemek Schreck. Er habe schon 60 bis 70 solcher Abende veranstaltet, aber noch nie sei es so voll gewesen. Er begrüßte auch „das neue Schlosspaar“, das ebenfalls zum Publikum gehörte. Wenn Przemek Schreck zum Kafka-Abend lädt, dann erfahren die Gäste immer wieder neue Details über das Leben des Schriftstellers, der 1924 mit nur 40 Jahren gestorben war.

Der Schauspieler und Sprecher Markus Rixinger übernahm am Sonnabend den Part des Verlesens von Kafkas Briefen und Tagebucheinträgen. Przemek Schreck ordnete ein und erzählte Geschichten drumherum. Das kann dauern, und das weiß er auch. „Viele von Ihnen wissen, dass ich mich nicht kurzfassen kann“, sagte er zu Beginn mit einem Lächeln. „Aber wir ziehen das jetzt durch, und nach vier Stunden sind wir hier raus.“

Markus Rixinger. Quelle: Robert Roeske

Diesmal ging es um „ Kafka und die Frauen“, und die Aufführung in Schwante war eine Premiere. „Ich habe vor zwei Monaten damit angefangen.“ Als das Gerüst fertig war, hatte er 43 Seiten, als er fertig war, waren es 63, nachdem er es, nun ja, gekürzt hat, waren es 73. „Dann habe ich mich von ein paar Leuten anschreien lassen und habe das Programm in den letzten zwei Wochen noch mal gekürzt.“ Ein ziemlicher Marathon war es dennoch – aber ein durchaus interessanter und unterhaltsamer.

So erzählten Schreck und Rixinger die Geschichte wie sich Franz Kafka mit Felice Bauer verlobte. Die beiden kannten sich gerade mal eine halbe Stunde, da war Kafka offenbar schon Feuer und Flamme. Dann aber sahen sie sich lange nicht – er lebte in Prag, sie in Berlin. Er schrieb ihr 250 Briefe in sieben Monaten. Beim Wiedersehen folgte ein Heiratsantrag – und gleich darauf der Zweifel. Ein langes Hin und Her.

Das ist nur eine der Geschichten, die am Sonnabend über Franz Kafka erzählt worden sind. Die vielen Tagebucheinträge des Schriftstellers machen die Details möglich. Przemek Schreck ordnet alles ein, mal humorvoll, aber auch durchaus ernsthaft. Vielleicht ein bisschen lang, aber spannend allemal.

Von Robert Tiesler