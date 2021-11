Gundula Klatt über Bärenklau in der Pandemie: „Geschlafen haben wir nie“

Bärenklau

Die Bärenklauer Ortsvorsteherin Gundula Klatt spricht über aktuelle Entwicklungen im Dorf.

Erwacht Bärenklau langsam aus dem Corona-Schlaf?

Gundula Klatt: Ich denke, geschlafen haben wir nie. Bei der Gelegenheit, die sich ergeben hat, wurden die Leute zusammengeholt. Der Chor probt wieder, seit Oktober mit der 2G-Regel. Die Sicherheitspartner sind auch aktiv. Wir hatten wenig Probleme im Ort. Im Frühjahr habe ich einen Brief an die Bärenklauer geschrieben mit dem Motto „Bärenklau mit Zuversicht“.

Im September wurde das Erntefest nach einem Jahr Pause gefeiert. War das besonders?

Es war gut. Es war in der Vorbereitung schwierig, weil durch die Hygienevorschriften es schwer war, die Regeln so zu kommunizieren, dass es alle verstehen. Aber am Ende wurde es abgesegnet. Wir haben gelernt, dass wir auch mehr die Gemeinde einbeziehen müssen. Das Tourismusbüro hat sich zum Beispiel toll eingebracht.

Besonders war auch, dass die Brücke im Wendemarker Weg wieder frei ist.

Die Wendemarker haben sich gefreut und gesagt: Wir können seit drei Jahren wieder beim Erntefest mitfahren. Und der Umzug hat dann dort auch umgedreht, da waren die total froh drüber. Die Zeit der langen Sperrung war schwierig. Man hat dann gemerkt, dass hinter der Autobahn auch noch was ist. Die Wege zum Kindergarten und zum Friedhof waren für die Bewohner dort schwierig, und der Schulbus ist auch anders gefahren. Aber irgendwie ging das.

Und es gibt eine neue Straße zum Gewerbegebiet und zur Autobahn.

Verkehrstechnisch haben wir tolle Verbindungen. Vom Bahnhof aus geht es geradeaus nach Eichstädt, links nach Marwitz oder rechts zum Gewerbegebiet und zur Autobahn. Dort gibt es auch einen neuen Gehweg, Laternen, das ist alles gut.

Wo wurde denn in den vergangenen Monaten investiert?

Der Wintergarten im Dorfkrug, der der Gemeinde gehört, war eine große Investition. Und nun konzentrieren wir uns auf den Wendemarker Weg, dass der so rekonstruiert wird, dass es allein gefällt. Da gibt es auf den unbefestigten Randstreifen immer wieder Begegnungsverkehr, der Schotter wird auf den Gehweg geschleudert. Ob das nun verkehrsberuhigt sein soll, was der Ortsbeirat nicht will, weiß ich nicht. Denn der Wendemarker Weg ist eine der Hauptverkehrsstraßen. Was noch schön wäre, wäre eine Verbindung nach Germendorf, die Kinderallee entlang. Der Weg ist so was von zerfahren.

Wird Bärenklau noch weiter wachsen?

Wir wollen ja dörflich bleiben. Es kommen keine großen neuen Wohngebiete mehr dazu. Die Struktur des Dorfes ist schon gut.

Was ist aus dem Kulturverein Arge Baer geworden?

Es gibt ihn noch. Er unterstützt uns zum Beispiel beim Erntefest, die haben viel Equipment und den Bärenklau-Schnaps unter die Leute gebracht. Aber er ist nicht mehr federführend beim Fest. Das Boßeln findet im nächsten Jahr auch wieder statt.

Von Robert Tiesler