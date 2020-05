Gutschein winkt: Aktion zum Muttertag in den Bollhagen-Werkstätten Marwitz

Marwitz

Wenn drei Generationen zusammenkommen, ergibt sich immer ein interessantes Bild: Zum Beispiel Oma, Mama und Enkelkind. Das hat sich auch Steffen Blochel, Geschäftsführer Hedwig-Bollhagen International gedacht. Am Sonntag haben die Werkstätten in Marwitz von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es darf Keramik bemalt werden, Führungen finden statt. „Sich mit mehreren Generationen zu treffen, ist ja jetzt wieder erlaubt“, sagt Blochel. Wer also mit drei Generationen am Muttertag die Werkstätten besucht, darf sich über einen Gutschein in Höhe von 86 Euro für die Verkaufsstücke der Manufaktur freuen. Warum ausgerechnet 86 Euro? „Am 1. Mai haben wir den 86. Geburtstag der Manufaktur gefeiert“, erklärt Steffen Blochel.

Info Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hedwig-bollhagen.de/muttertag#muttertag

Von Wiebke Wollek