Bürgermeister Peter Leys blickt auf den Haushaltsplan 2021 für Oberkrämer: Die Summe der Investitionen war noch nie so hoch. Es wird rund um die Schulen und Kitas gebaut, Radwege, Straßen und einiges mehr.

Haushalt 2021: So viele Investitionen wie noch nie

Oberkrämer - Haushalt 2021: So viele Investitionen wie noch nie

Oberkrämer - Haushalt 2021: So viele Investitionen wie noch nie