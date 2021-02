Klein-Ziethen

Jeder muss seinen eigenen Weg finden, sagt Janet Meinke. Aber manchmal komme es dann vor, dass die Patienten in der Schulmedizin austherapiert seien. „Dann gibt es vielleicht noch einen anderen Weg.“

Janet Meinke ist Heilpraktikerin und hat in diesen Tagen ihre neue Praxis in Klein-Ziethen eröffnet. Sie ist noch recht neu in ihrem Job, im August 2020 fing sie vorübergehend in Kremmen an, in Räumen am Kirchplatz. Nun der Umzug. „Ich möchte den Körper auf andere Art und Weise in einen gesunden Zustand bringen“, sagt Janet Meinke. Der momentane Lockdown und die Coronakrise spielen ihr dabei allerdings nicht in die Karten. „Es ist gerade schwieriger. Viele haben Angst, sich anzustecken. Jeder bleibt momentan lieber für sich. Aber ich habe mir gesagt: Ich mache das jetzt. Ich habe hier so tolle Räume gefunden.“

Janet Meinke mag es gemütlich. Quelle: Robert Roeske

In dieser Woche beginnt sie mit etwa 30 Teilnehmenden mit einer Detox-Kur. „Da geht es um Entgiftung. Der Körper soll sich von den Giften befreien.“ Nach und nach würden die Ausscheidungsorgane angeregt: Verdauung, Leber, Niere, Haut und Lymphe. Mit Hilfe der Pflanzenheilkunde und Homöopathie werde die Entgiftung auf unterschiedlichen Ebenen stimuliert. Wärmereize unterstützen zusätzlich. „Auch bei der Ernährung werden wir uns von schädlichen Substanzen fern halten, um den Körper in seiner Arbeit zu unterstützen und nicht noch zusätzlich zu belasten“, schreibt sie dazu auf ihrer Homepage. Normalerweise würde es während der Kur auch Treffen geben – auch das ist wegen Corona nicht möglich. „Wir machen das online“, sagt Janet Meinke. Einmal in der Woche gibt ein Online-Meeting, außerdem tausche man sich in Chatgruppen aus.

Janet Meinke. Quelle: Robert Roeske

Janet Meinke stammt aus Marwitz, inzwischen lebt sie in Amalienfelde. Sie habe sich schon lange Zeit für die Naturheilkunde und die ganzheitliche Heilung von Krankheiten interessiert, erzählt sie. Wichtig sei ihr die Betrachtung von Körper, Geist und Seele. Vorher hat sie Betriebswirtschaft und Chinesisch studiert. Mehrere Jahre lebte sie in Peking. Schon da habe sie sich mit der Traditionellen Chinesischen Medizin befasst. Als sie schwanger war, wandte sie sich der Homöopathie zu. „In mir wuchs der Wunsch, diese ganzheitliche Heilmethode zu verstehen und selbst auszuüben.“ Sie begann eine Heilpraktikerausbildung und hat später auch noch an diversen zertifizierten Weiterbildungen teilgenommen. „Jeder Mensch hat seine eigene Krankheitsgeschichte und benötigt seine individuelle Therapie“, sagt sie. Am Anfang jeder Behandlung stehe ein langes Gespräch.

Zu ihr kommen beispielsweise Frauen mit Wechseljahresbeschwerden oder auch Patienten, die die Nebenwirkungen bei Krebserkrankungen lindern wollen. Wichtig sei ihr dabei, „dass die Leute einerseits zum Arzt gehen. Ich sehe mich als Ergänzung. Schulmedizin und Naturheilkunde sollen sich ergänzen. Ich muss im Blick haben, wo auch meine Grenzen sind.“ Beim Umgang mit den Menschen wolle sie vor allem einfühlsam sein. „Es geht auch darum, herauszufinden, was das beim Patienten ist, was ihn belastet. Es sind ganz häufig auch die seelischen Dinge.“

Die Praxis ist in Klein-Ziethen, Am Dorfplatz 7. Quelle: Robert Roeske

Spezielle Öffnungszeiten hat ihre Praxis Am Dorfplatz 7 in Klein-Ziethen übrigens nicht. „Ich mache Termine nach Vereinbarungen“, sagt Janet Meinke.

Infos: www.heilpraktiker-kremmen.de.

Von Robert Tiesler