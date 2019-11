Vehlefanz

Der Weihnachtsausflug des Vehlefanzer Heimatvereins führt am Sonnabend, 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt am Schloss Liebenberg. Abfahrt ist um 11 Uhr in Vehlefanz an der Bushaltestelle beim Einkaufszentrum. Die Reisegruppe wird zu einem Mittagessen in Grüneberg im Landgasthof „Zur Eisenbahn“ erwartet. Dann geht die Fahrt weiter zum Schloss, wo viele Marktstände aufgebaut sind. Auf dem Programm stehen Adventskonzerte. Der Reisepreis ist bei Edda Schönberg unter 03304/34677 zu erfragen. Sie bittet unter der Nummer um Anmeldung bis 30. November.

Termine und Inhalte vom Heimatverein stehen auf www.heimatverein-vehlefanz.de.

