Historisches aus vielen Jahrzehnten – ein Besuch in der Bötzower Kirche

Bötzow

Die Kirche an der Bötzower Dorfaue, gegenüber der Grundschule, ist ein echtes Schmuckstück und weist einige Besonderheiten auf. Man kann sie sich während der Gottesdienste anschauen, oder man meldet sich im Pfarramt, um dort eventuell einen Termin zu vereinbaren. Was vielen gar nicht so bewusst ist: Die Dorfkirche hat einen Namen – sie heißt Nikolai-Kirche.

Das Gebäude ist aus dem Jahre 1380. Damals hieß Bötzow noch Kotzeband, und eine Handelsstraße, die von Berlin über Ruppin und die Prignitz nach Hamburg führte, verlief an der Kirche vorbei. Wer auf die Wetterfahne schaut, der wird dort das dort angezeigte Jahr 1757 erblicken. Erst im 18. Jahrhundert wurde der spätgotische, quadratische Kirchturm mit einem geschweiftem Zeltdach durch den Aufsatz eines Kuppeltürmchens auf 33 Meter erhöht.

Die alte Glocke. Quelle: Robert Tiesler

Besonders sind auch die Glocken und die Kirchturmuhr. Denn dass die Glocke immer pünktlich geschlagen wird, ist dem Bötzower Pfarrer Immanuel Albroscheit zu verdanken. Tag für Tag macht er sich auf den Weg zu den Glocken, um dort das Uhrwerk aufzuziehen. Die älteste der Glocken stammt bereits aus dem Jahr 1418. Von 1500 ist die „Wernersche Glocke“. Eine dritte Glocke trägt die Jahreszahl 1593, die vierte ist unbeschriftet. Wer Glück hat, kann dann auch auf den Kirchturm klettern. Die Stufen werden nach oben hin immer enger – aber oben angekommen hat man einen sehr schönen Blick auf Bötzow und das Umland – sogar den Fernsehturm kann man bei guter Sicht erblicken.

Im Inneren der Kirche sind Fragmente gotischer Wandmalereien zu sehen. Außerdem ein Taufstein von 1579 und ein Epitaph von Ludwigs von Groeben, der auch Stifter des Taufsteines war. Die Orgel in der Bötzower Nikolai-Kirche stammt aus dem Jahr 1743. Im Foyer sind zudem die Namen von in den Kriegen gefallenen Bötzower Einwohner zu lesen.

Von Robert Tiesler