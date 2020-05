Hort an der Dorfaue: Arbeiten kommen voran, Kita zieht ins alte Gebäude

Bötzow

Der zweite Neubau für den Bötzower Hort „ Pippi Langstrumpf“ an der Dorfaue kommt voran. Am 8. Juni beginne der Einbau der Fenster, teilte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Donnerstagnachmittag mit. Schon im Bauausschuss hatte er gesagt, dass das Dach bereits geschlossen sei. Das Richtfest musste allerdings wegen der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Coronavirus abgesagt werden. Die Bauleute haben es sich dennoch nicht nehmen lassen, einen Richtkranz anzubringen.

Die Fliesenleger- und Trockenbauarbeiten sowie die Arbeiten am Estrich seien vergeben, so Dirk Eger im Bauausschuss.

Erst im vergangenen Jahr ist an der Dorfaue, Ecke Schönwalder Straße, ein neues Hortgebäude gebaut und eröffnet worden. Er hat Platz für 120 Kinder geschaffen, aber schon bei der Neueröffnung war klar, dass der Neubau einen Anbau braucht. Eigentlich war man sich in Oberkrämer sicher, 2016 mit der Entscheidung die Kita im Ort zu erweitern, genügend Plätze und sogar noch eine Reserve zu schaffen. So ging es aus der damaligen Kitabedarfsplanung hervor. Doch diese war schon Monate danach hinfällig. Insbesondere in Marwitz ist der Zuzug extrem groß, auch in Bötzow entstehen weitere Wohngebiete.

Ist der Anbau fertig, zieht der Hort auch aus dem alten Gebäude direkt neben der Schule aus. Auch dafür gibt es schon eine Nachnutzung. Das Gebäude soll zur Kita umfunktioniert werden. Noch in dieser Woche soll für die Umbauarbeiten ein Fördermittelantrag gestellt werden. „Wir hoffen auf eine 50-prozentige Förderung“, sagte Dirk Eger im Bauausschuss.

Von Robert Tiesler