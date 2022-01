Oberkrämer

An mehreren Stellen in Oberkrämer soll im Laufe dieses Jahres gebaut werden, um die Verkehrssicherheit für Radler und Fußgänger oder auch die Straßenverhältnisse an sich zu verbessern. Das ging am Montagabend aus einem Vortrag von Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger im Bauausschuss hervor.

So soll ab Ende Februar, Anfang März der Bau des Radweges zwischen Eichstädt und Vehlefanz fortgesetzt werden. Eger sei zugesichert worden, dass Oberkrämer als erstes beliefert werde, wenn das Asphaltmischwerk ab Ende Februar wieder arbeite, wie er mehrfach betonte. Bleibe aber noch die Frage, wie das Radweg-Problem auf der Landesstraße 17 am Vehlefanzer Ortseingang von der Autobahn kommend gelöst werden solle. Dazu werde ein Planungsbüro demnächst zwei Varianten vorlegen, die im nächsten Ortsbeirat und dann auch im Bauausschuss vorgestellt werden sollen. Klar sei, dass alles für die Sicherheit der Radfahrenden getan werden muss.

Radweg zwischen Vehlefanz und Wolfslake fast fertig

Das ist im Fall der Strecke zwischen Vehlefanz und Wolfslake schon geschehen. Denn dort ist auf der gesamten Strecke entlang der Perwenitzer Chaussee bereits der Asphalt aufgetragen worden. „Die Strecke ist benutzbar“, so Dirk Eger. Nun würde noch die Beschilderung fehlen, außerdem an einer Stelle ein Zaun. Etwa 1,2 Millionen Euro hat der Bau des Radweges dort gekostet.

Gebaut werden soll im Laufe dieses Jahres auch im Wendemarker Weg in Bärenklau. Von Anfang an war klar, dass die Strecke nach dem Ausbau der Autobahn – wegen der Brecheranlage am Rand von Bärenklau sind monatelang viele Baufahrzeuge auf dem Wendemarker Weg unterwegs gewesen – die Fahrbahn saniert werden müsste. „Die Bankette sind kaputt“, so Dirk Eger am Montagabend. Allerdings stellte er klar, dass die Fahrbahn selbst gar nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sei, es gehe vor allem um die Ränder.

Bärenklauer Ortsbeirat gegen Tempo 30 auf dem kompletten Wendemarker Weg

Ursprünglich habe es zudem die Idee gegeben, auf dem gesamten Wendemarker Weg nur Tempo 30 zuzulassen. „Dafür gab es aber in Bärenklau keine Mehrheit“, so Dirk Eger weiter. Bärenklaus Ortsvorsteherin Gundula Klatt bestätigte das am Dienstag auf Nachfrage. „Wir wollten nicht komplett Tempo 30“, sagte sie. „Der Wendemarker Weg ist eine unserer Hauptverkehrsadern, die Verbindung nach Eichstädt und zur Autobahn.“ Da sei es wichtig, dass der Verkehr gut abfließen könne.

Wie Dirk Eger weiter berichtete, gebe es die Idee, im Bereich rund um die Kita, zwischen Autobahnbrücke und Grizzlybärweg eine Art Verkehrsberuhigung einzubauen. Möglich seien Einengungen durch Baumscheiben, Parktaschen und weiteres. So solle erreicht werden, dass zumindest in diesem Bereich eine Tempo-30-Zone geschaffen werden könne.

Kita in Bärenklau bekommt neue Schallschutzfenster

Doch auch dazu will sich der Ortsbeirat in Bärenklau erst noch positionieren. Wie Gundula Klatt am Dienstag sagte, sei da noch keine Entscheidung gefallen. Mitte Februar gibt es einen Vor-Ort-Termin mit den Ortsbeiratsmitgliedern, den Planern und Leuten aus der Verwaltung vor Ort. „Erst danach können wir sagen, was wir wollen“, so Gundula Klatt weiter. Sie befürchtet, dass im Zuge einer Einengung der Straße der Begegnungsverkehr zwischen Lkw oder Bussen mit anderen Fahrzeugen schwierig werden könnte.

Für die Kinder in der Bärenklauer Kita am Wendemarker Weg könnte es unterdessen in diesem Jahr etwas ruhiger werden. Laut Dirk Eger werden neue Schallschutzfenster eingebaut. Bezahlt werden sie aber nicht von der Gemeinde, sondern vom Bund im Zuge des Ausbaus der Autobahn unweit der Kita.

Von Robert Tiesler