Bärenklau

Am Sonnabend beginnen die Bärenklauer Theatertage 2019. Viermal wird im Dorfkrug die turbulente Komödie „Saure Zeiten – Sturm im Gurkenglas“ aufgeführt. Das Stück von Andreas Wening hatte am 14. Juni in der Vehlefanzer Kirche die Premiere. Es geht um eine luxusverwöhnte Frau, die Angst vor der Pleite des Traditionsbetriebes ihres Mannes und um das Geld hat.

Auch mit den neuen Wirtsleuten im Dorfkrug soll die Tradition der Theatertage im November fortgesetzt werden. Das Stück wird aufgeführt am Sonnabend, 9. November, um 18 Uhr, am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr, am Freitag, 15. November, um 20 Uhr, sowie am Sonnabend, 16. November, um 18 Uhr.

Wie Angela Richter von der Theatergruppe am Donnerstag mitteilte, sind alle Plätze inzwischen bereits belegt. Für die Generalprobe weichen die Schauspieler am Freitag in die Alte Remonteschule aus.

