Marwitz

Ein kleines Zeichen der Anteilnahme an einem weltpolitisch sehr denkwürdigen Tag: Zu Beginn der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend in der Marwitzer Turnhalle erinnerte Anikke Knackstedt (Bündnis 90/Grüne) an den Beginn des Ukraine-Krieges am selben Tag.

Bezüglich der russische Angriffe auf die Ukraine erklärte sie in einer sehr kurzen Ansprache: „Wir wollen unsere Betroffenheit und Trauer zum Ausdruck bringen.“ Daraufhin erhoben sich die Mitglieder der Fraktion Grüne/FWO/Schneider sowie der SPD-Abgeordnete Dino Preiskowski und zeigten die auf Zettel ausgedruckte blau-gelbe Flagge der Ukraine.

Von den anderen Mitgliedern der Gemeindevertretung kam am Donnerstagabend dazu kein weiterer Kommentar, der Krieg wurde später auch nicht noch mal speziell thematisiert – nur in den Gesprächen drumherum.

Von Robert Tiesler