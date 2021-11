Im Interview: Peter Gerlach über den Lärm von der Autobahn und die Idylle in Klein-Ziethen

Klein-Ziethen

Peter Gerlach (parteilos) ist Ortsvorsteher von Neu-Vehlefanz, und Klein-Ziethen ist ein Ortsteil davon. Dort befindet sich auch am Dorfplatz das Gemeindebüro. Im Interview berichtet er über aktuelle Entwicklungen im Dorf.

Lange war es wegen Corona ruhig. Kommt wieder Leben ins Dorf?

Peter Gerlach: Das Leben ist schon mehr geworden. Der Garagenflohmarkt fand zum Beispiel wieder statt.

Gibt es denn einen speziellen Zusammenhalt im Dorf?

Also es gibt zumindest keinen, der sich groß in der Wolle hat. Es ist aber schwierig, gerade der Kontakt zwischen Klein-Ziethen und Neu-Vehlefanz auf der anderen Seite der Autobahn ist nicht so groß. Ich denke mal, zu Ostzeiten haben alle mehr zusammengearbeitet. Jetzt fahren alle zur Arbeit, kommen dann nach Hause, und das war es dann.

Fehlt die Kita?

Ja, sie fehlt so ein bisschen. Hoffnungen habe ich nicht, aber man muss ja darum kämpfen. Jetzt ist da eine Arztpraxis drin.

Und die Gaststätte, die ehemalige „Reckins Eiche“ ist auch dicht.

Da gibt es gerade keine Bewerber. Und so lange wir noch die Pandemie haben, wird sich da auch nichts tun. Es gab mal einen Bewerber, der ist dann aber abgesprungen.

Was wünschen Sie sich denn?

So, wie es war. Wo man gut essen konnte, sich auch mal treffen kann. Zum Beispiel wie jetzt in Bärenklau. Da hat das ja gut funktioniert. Wenn man hier essen gehen würde, könnte man die Kinder gut laufen lassen, wir haben hier ja nebenan gleich den Spielplatz.

Wird denn Klein-Ziethen noch wachsen?

Wenn der Flächennutzungsplan durch ist, könnten wir noch vier bis fünf Häuser hinkriegen. Die Nachfrage, auch von jungen Leuten, ist ja da.

Warum ist Klein-Ziethen ein attraktiver Ort?

Wir haben eine schöne Lage, wir haben Wald, wir haben Wiesen. Das Problem ist, man muss ein Auto haben. Ohne Auto ist’s schwierig.

Und dann ist da noch die ausgebaute Autobahn. Ist sie lauter geworden?

Das ist unterschiedlich, wahrscheinlich windbedingt. Es ist mal laut, mal gar nicht. Mich stört es jetzt nicht, aber es gibt auch andere Meinungen. Wenn der Wind mal sehr ungünstig steht, dann ist es bestimmt laut.

Wird in Klein-Ziethen investiert?

Ja, die Eigenanteile der Gemeinde am neuen Radweg zwischen Wolfslake und Vehlefanz, von dem wir auch profitieren. Und in der Gaststätte hatten wir auch was investiert. Fußboden und Decken, ein bisschen Elektrik ist gemacht worden. Außerdem sind auf dem Dorfplatz Spielgeräte repariert worden. Und man muss auch mal sagen, dass die Gemeindearbeiter unseren Dorfplatz in Schuss halten.

Gibt es Feste im Dorf?

Wir haben schon lange kein richtiges Fest mehr gehabt. Die Einweihung des Radweges wird wohl eins. sein.

Von Robert Tiesler