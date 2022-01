Vehlefanz

Im Vehlefanzer Ortsbeirat wird am kommenden Mittwoch, 19. Januar, über den Bebauungsplan „Wohngebiet Schäferweg/Koppehof – am Bahnhof“ gesprochen. Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 8,66 Hektar. Es geht einerseits um den Lückenschluss zwischen der Koppehof-Siedlung und dem Schäferweg, andererseits um die ehemalige Sauenanlage am Haltepunkt der Regionalbahn in Vehlefanz, die am Ende zu einem Wohngebiet mit Flächen für Ein- und Mehrfamilienhäuser umgewandelt werden soll. Im Ratsinformationssystem der Gemeinde Oberkrämer sind dazu der Antrag, die Beschreibung des Vorhabens und der Lageplan mit Darstellung des Geltungsbereiches des Plangebietes einzusehen. Dazu muss man auf die Sitzung und die Tagesordnung des Vehlefanzer Ortsbeirates klicken.

Die Pläne haben bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten hatten mehrere Einwohnerinnen und Einwohner ihre Bedenken geäußert. In diesem Zuge gab und gibt es auch eine Diskussion über eine bessere Einbindung der dort lebenden Menschen in die Planungen. Eine Diskussion wird im Ortsbeirat möglich sein.

Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 19. Januar, um 19 Uhr im „Haus der Generationen“ in der Lindenallee 11.

Von MAZonline