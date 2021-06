Im September: Marwitzer planen erstmals ein Dorffest

Marwitz

Zum ersten Mal planen die Marwitzer in diesem Jahr ein eigenes Dorffest. „Früher hatten wir mal ein Feuerwehrfest“, berichtet Ortsvorsteher Thomas Nocke (BfO). Jetzt solle mit allen Vereinsvorsitzenden etwas auf die Beine gestellt werden. „Um den Bürgern zu zeigen, dass Marwitz nicht nur ein Schlafdorf ist.“ Immerhin gebe es den Karnevalsverein, die Fußballer und anderen Sportler, die Senioren, Angler, den Feuerwehrverein und einige mehr.

Wenn die Coronaverordnungen es zulassen, dann soll das erste Marwitzer Dorffest am Wochenende 4. und 5. September stattfinden. „Alles noch unter Vorbehalt, aber wir gehen jetzt in die Planungen“, so der Ortsvorsteher weiter.

Eigentlich sollte dieses erste Marwitzer Dorffest schon im vergangenen Jahr über die Bühne gehen. Doch die Planungen mussten abgebrochen werden, nachdem klar war, dass wegen des Coronavirus keine Veranstaltungen stattfinden können. „Jetzt haben wir das aber noch mal angeschoben, und alle sind jetzt euphorisch“, sagt Thomas Nocke.

Beim Fest sollen alle Vereine die Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen, ebenso die Kita. Die könnte sich mit einem „Tag der offenen Tür“ beteiligen. Bauern könnten ihre Geräte und Maschinen vorstellen. „Abends könnte ein gemütlicher Tanz stattfinden.“ Für den Sonntag denkt Thomas Nocke an einen Frühschoppen mit Blasmusik. „Ein gemütlicher Vormittag.“ Die Feinplanung für das Dorffest soll in den nächsten Wochen stattfinden.

Angesichts des neuen Wohnviertels in der Marwitzer Heide mit vielen Zugezogenen solle der Zusammenhalt im Ort gefördert werden. „Wir wollen zeigen, was möglich ist.“

Von Robert Tiesler