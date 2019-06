Marwitz

2145 Euro sind am Donnerstagabend an die Jugendfeuerwehr in Oberhavel übergeben worden. Das Geld kam während der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Ingo Pahl zusammen. Er hätte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert. Pahl engagierte sich jahrelang für die Feuerwehr.

Die Spendenbox auf dem Friedhof in Marwitz bei der Trauerfeier für Ingo Pahl. Quelle: Robert Tiesler

„Er fühlte sich immer der Feuerwehr verbunden“, sagte seine Tochter Karin Marx am Freitag. „Im Familienkreis haben wir aus diesem Grund beschlossen, die Aktion ,Spende statt Blumen’ ins Leben zu rufen.“ Die Spendenübergabe beim Jugendlager der Kreisfeuerwehr in Grünheide „wäre in seinem Sinne gewesen, die Feuerwehr auf diese Weise zu unterstützen und zu fördern. Mein Vater ist immer gern zu diesem Jugendlager mitgefahren und sagte mir in den letzten Wochen traurig, dass dieses Mal das Lager genau an seinem Geburtstag beginnt, er es aber wohl nicht mehr schafft, mitzufahren. Vielleicht nicht wissend, dass er dann schon nicht mehr da ist.“ Vor Ort fragte sie nach, wer die Übergabe fotografisch festhalten könne. „Da fiel auf, dass keiner eine richtige Kamera dabei hat. Der Kamera-Fritze ist halt nicht mehr da.“

