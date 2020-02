Vehlefanz

Am Mittwoch (12. Februar) erschienen ein Mann und eine Frau in einer Postfiliale im Oberkrämer Ortsteil Vehlefanz und gaben sich dort als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes aus. Wie die Pressestelle der Polizei am Freitag mitteilte, hatten sie zuvor bereits telefonischen Kontakt zu einer Mitarbeiterin der Filiale. Bei diesem Telefonat gaben sie an, eine Sicherheitsüberprüfung durchführen zu wollen. Der Mann und die Frau wollten in die Büroräume der Filiale gehen, was die anwesende Mitarbeiterin jedoch ablehnte. Da die Frau nicht auf die Forderungen der Beiden einging, verließen diese die Filiale. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Amtsanmaßung und versuchten Betruges.

Von MAZonline