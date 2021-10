In Vehlefanz gestohlener Transporter taucht im Havelland auf

Vehlefanz

Am vergangenen Wochenende stahlen bislang Unbekannte Täter Edelmetall im Wert von mehreren zehntausend Euro und einen Kleintransporter der Marke Fiat Ducato von einem Firmengelände im Gewerbepark Vehlefanz. Der gestohlene Transporter tauchte am Dienstagmittag (26. Oktober) im Havelland wieder auf. „Gegen 12 Uhr erhielt der Eigentümer des Fahrzeuges die Mitteilung über den Fund eines Jagdpächters, der in einem Waldstück in Schönwalde-Glien tätig war“, erklärte Phillip Mahncke, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Kriminaltechniker untersuchten den Kleintransporter und sicherten Spuren. Anschließend wurde das Fahrzeug an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline