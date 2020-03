Interview mit Peter Leys: Bis 2030 könnten 13.500 Menschen im Ort leben

Oberkrämer

Normalerweise findet das Interview mit Bürgermeister Peter Leys immer in seinem Büro in Eichstädt statt – wegen der besonderen Lage diesmal aber am Telefon.

Herr Leys, wie schätzen Sie die Corona-Lage in Oberkrämer ein?

Peter Leys: Wir haben sieben Infizierte im Ort, waren ja am Anfang Spitzenreiter, worauf man nicht stolz sein konnte. Offensichtlich stagniert es jetzt. Es sieht momentan so aus, als ob sich die Ausbreitung nicht ungebremst fortsetzt. Ich hoffe dass es so bleibt.

Welche Probleme gibt es im Zusammenhang mit Corona in Oberkrämer?

Bei uns ist es eigentlich relativ ruhig, wir haben recht schnell reagiert. Seit voriger Woche Dienstag wurden in der Verwaltung die Türen geschlossen. Wir haben versucht, die Leute zu informieren. Ein großes Problem haben wir bei der Frage der Kitabeiträge. Rein rechtlich wäre es so, dass wir die Beiträge weiter nehmen müssten. Nun kam aber der Lösungsansatz vom Land, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat den Entwurf einer Richtlinie vorgelegt, nach der die Kommunen eine pauschale Summe für den Erlass der Kitabeiträge ersetzt bekommen und so die Eltern entlastet werden.

Wie ist in Sachen Kitabeiträge der Stand in Oberkrämer?

Wir werden die Zahlung der Beiträge aussetzen. Wir sind dabei ein entsprechendes Informationsschreiben für die Eltern zunächst auf unserer Internetseite zu erstellen. Parallel dazu werden wir die praktische Umsetzung vorbereiten.

Wer ersetzt das Geld?

Das Land wird dem Landkreis wohl Geld zur Verfügung stellen, wir können es dann auf Antrag und Nachweis beim Landkreis beantragen. Diese Maßnahme ist nur richtig, einige Eltern werden in Not kommen, wenn der Arbeitsplatz aufgrund der häuslichen Kinderbetreuung nicht mehr gesichert ist.

Viele Veranstaltungen in Oberkrämer sind abgesagt. Blutet Ihnen da das Herz?

Das ist schlimm. Bei uns war eigentlich immer relativ viel los. Das Krämerwaldfest ist unsere größte betroffene Veranstaltung. Auch die Landpartie ist abgesagt, hier haben wir uns in den letzten Jahren sehr bemüht, in fast allen Ortsteilen was zu machen, was auch von Jahr zu Jahr immer besser geklappt hat. In Bötzow wäre das nächste Dorffest. Da bleiben wir noch ruhig, noch sagen wir das nicht ab.

Wie lange kann die Kommunalpolitik ruhen?

Wir werden um bestimmte Beschlüsse nicht herum kommen. Wir wollten Anfang April eine Hauptausschusssitzung durchführen, die haben wir abgesagt. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, am 23. April eine Gemeindevertretersitzung einzuberufen. Wir müssen sehen, welche Themen unabdingbar sind und wo wir eine Entscheidung brauchen. Wir könnten die Sitzung in der Turnhalle in Marwitz durchführen. Wenn auch dann unter eingeschränkten Bedingungen.

In Bötzow wird gerade ein zweiter Hort-Neubau errichtet. Läuft da alles nach Plan?

Wir liegen tatsächlich noch voll im Zeitplan. Das läuft vernünftig ab. Wir hatten eigentlich vor, Anfang April das Richtfest zu feiern. Wir könnten das auch machen, denn der Bautenstand ist entsprechend. Die Baustelle ist besetzt, aber so, dass hoffentlich nichts passieren kann. Die Bauarbeiter halten die Abstandsregeln ein. Wir haben auch die erforderlichen Ausschreibungen durchgeführt. Noch sieht es so aus, dass die Gewerke auch entsprechend des geplanten Bauablaufs arbeiten könnten, da sind wir bisher optimistisch.

Wenn der Hort fertig ist, hat sich die Gemeinde in Sachen Kita- und Hortplätze dann Luft verschafft?

Auch nach Fertigstellung besteht weiterer Handlungsbedarf . Wir werden voraussichtlich den alten Hort weiter nutzen müssen, dazu werden wir eine Nutzungsartenänderung beantragen. Wir werden die Räume als Kita nutzen. Den Platz brauchen wir, wir rechnen an dem Standort mit knapp 70 Kitaplätzen. So kommen wir in den nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich über die Runden. Die Tendenz geht da hin, dass wir die Einrichtung als separate Kita betreiben.

Auch an der Grundschule in Vehlefanz entsteht bald ein Anbau.

Wir haben jedoch noch keine Baugenehmigung. Es sieht aber so aus, dass wir diese in nächster Zeit bekommen werden. Dann muss man natürlich sehen, wie wir hier weitermachen. Wir werden versuchen, mit Hochdruck alles vorzubereiten und dass wir wieder in die ursprünglich geplante Zeitschiene kommen. So dass wir die Module doch noch in den Sommerferien aufstellen können.

Oberkrämer hat bei der Einwohnerzahl die 12000er-Schallmauer durchbrochen. Wie weit wird das Wachstum noch gehen?

Wie weit das geht, hängt davon ab, welchen Zeitraum man betrachtet. Ich denke mal, bis 2030 könnten es 13500 Einwohner werden. Das ist wesentlich davon abhängig, was mit dem Flächennutzungsplan passiert. Wenn der Entwurf der derzeitigen Änderung des bestehenden Planes rechtskräftig wird, läuft es etwa auf diese Einwohnerzahl hinaus. Wir haben auch noch einige alte Bebauungspläne, die offensichtlich noch umgesetzt werden sollen, diese haben auch einen wesentlichen Anteil daran, dass wir bei 13500 landen werden. Aber es wird in ein paar Jahren eine neue Gemeindevertretung und auch einen neuen Bürgermeister geben. Mal sehen, welche Vorstellungen die neuen Gemeindevertreter dann haben.

Bis Ende 2020 könnte der Oberkrämer-Abschnitt der Autobahn fertig sein. Sind Sie zufrieden?

Na ja, beim Informationsfluss, da gibt es sicher immer mal Reserven. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Ablauf. Wenn man sieht, wie da gearbeitet wird, da muss man manchmal staunen. Wenn man mal eine Woche nicht vor Ort war, gibt es immer viele Veränderungen. Der Ablauf ist top organisiert. Wir sind optimistisch, dass unser Abschnitt Ende des Jahres fertig gestellt sein wird. Wir werden im nächsten oder übernächsten Jahr sehen müssen, wie man am Bärenklauer Damm Ausbesserungen vornehmen kann. Wir werden auch den Wendemarker Weg in Ordnung bringen müssen. Die Gemeinde Oberkrämer wird trotzdem von dem Ausbau enorm profitieren.

Der Gemeinde gehört die Gaststätte in Klein-Ziethen. Gibt es schon potenzielle Nachfolger für „Reckins Eiche“?

Es haben sich Interessenten gemeldet. Wir haben sie auch aufgefordert, ein Konzept vorzulegen. Nach meiner Kenntnis ist jedoch erst eins eingegangen. Aber es ist auch noch ein bisschen Zeit. Bewerber haben wir jedenfalls mehrere. Wir hatten geplant, dass sich die Interessenten in der Sitzungsrunde im April vorstellen. Das werden wir verschieben müssen. Ich hoffe, dass wir das im Juni nachholen können. Am 31. August schließt der jetzige Pächter. Ich gehe davon aus, dass wir zwei Monate brauchen, um dort Malerarbeiten und kleinere Reparaturen durchzuführen.

Von Robert Tiesler