Jugendliche bekommen Besuch: Ab 2022 hat Oberkrämer einen Streetworker

Oberkrämer

In der Gemeinde Oberkrämer wird 2022 die mobile Jugendarbeit eingeführt. Das haben die Gemeindevertreter am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. „Wir wollen eine Fachkraft einstellen, dir mit der aufsuchenden Jugendarbeit beginnt“, sagte Ronny Rücker, der Leiter des Hauptamtes, vor der Abstimmung. Allerdings befürchtet er, dass es so nicht einfach sei. In der Nachbarkommune Kremmen ist eine Stelle im Jugendclubbereich schon längere Zeit unbesetzt.

„Die Jugendlichen sollen aufgesucht werden“, so Ronny Rücker weiter. Dafür müsse ein Streetworker gefunden werden. Der Mann oder die Frau müsse das Vertrauen der Jugendlichen bekommen, dafür brauche es auch Zeit. Aber die Vergangenheit „hat uns gelehrt, dass wir eine solche Person brauchen, die solche Kontakte herstellen kann.“ Hintergrund ist, dass ältere Jugendliche nur noch selten in die Clubs kommen und sich irgendwo anders draußen im Gemeindegebiet aufhalten. Ende 2022 soll ein erstes Fazit gezogen werden.

Von Robert Tiesler