Kandidaten, Wahlforum, Quorum: Alle Infos zur Bürgermeister-Stichwahl in Oberkrämer

Oberkrämer

Die Bürgermeisterwahl in Oberkrämer geht in eine zweite Runde. Weil beim Wahlgang am 23. Januar keiner der sieben Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, muss es eine Stichwahl geben. Die MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen, auch mit Hilfe von der stellvertretenden Wahlleiterin Martina Wellnitz und Hauptamtsleiter Ronny Rücker.

Wann findet die Stichwahl statt?

Die Stichwahl ist am Sonntag, 13. Februar. Gewählt wird von 8 bis 18 Uhr in den acht Wahllokalen in den Ortsteilen. Als größter Ort hat Bötzow zwei Wahllokale.

Wer tritt zur Stichwahl an?

Es treten der Kandidat und die Kandidatin an, die beim ersten Wahlgang die meisten Stimmen hatten. Das sind Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) und Carolin Schmiel (BfO). Geppert hatte im ersten Wahlgang 32,7 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen, Schmiel 25,5 Prozent.

Wird es vor der Stichwahl noch ein Wahlforum geben?

Die Märkische Allgemeine bietet online einen zweiten Wahltalk an. Dort treffen Wolfgang Geppert und Carolin Schmiel aufeinander. Zu sehen sein wird der Wahltalk live auf Facebook bei „MAZ Oberhavel“ – am Dienstag, 8. Februar, um 18 Uhr. Auch die Aufzeichnung wird dort zu sehen sein. Auch auf der Youtube-Seite „MAZ Oberhavel“ wird die Aufzeichnung des Wahltalks voraussichtlich ab dem Tag danach verfügbar sein.

Bis wann kann die Briefwahl beantragt werden?

Auch am Wahltag kann sie noch beantragt werden, so Ronny Rücker. Bis Sonntag um 18 Uhr können die Briefe an der Gemeindeverwaltung in Eichstädt, Perwenitzer Weg 2, eingeworfen werden. Ronny Rücker weist darauf hin, dass die Briefe bis Sonntag, 18 Uhr, da sein müssen. Werden die Briefwahl-Stimmen beispielsweise erst am Sonnabend in den normalen Post-Briefkasten geworden, könne man davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig ankommen und somit nicht berücksichtigt werden. Wer beim ersten Wahlgang die Briefwahl beantragt hat, bekommt die Unterlagen automatisch noch mal zugeschickt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit dem Wahlschein ins Wahllokal zu gehen.

Was ist, wenn man die Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat?

Im Wahllokal reicht auch der Personalausweis. Der Name steht auch im Verzeichnis. Man muss allerdings in zum Wohnort passende Wahllokal.

Was ist, wenn der Kandidat oder die Kandidatin das Quorum nicht erreicht?

Quorum bedeutet, dass mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten (also nicht nur die, die auch zur Wahl gehen) für den Kandidaten oder die Kandidatin gestimmt haben müssen. „Beim ersten Wahlgang waren das 1497 Stimmen gewesen“, sagte Ronny Rücker am Mittwoch. Theoretisch müsste das auch im zweiten Wahlgang so sein. „Also es werden rund 1500 Stimmen sein, die benötigt werden. Ich habe die Hoffnung, dass das Quorum bei so einer Bürgermeisterwahl erreicht wird.“ Wenn nicht, dann entscheidet letztlich die Gemeindevertreterversammlung darüber, wer künftig Bürgermeister/in in Oberkrämer wird. „Das Prozere ist wie das bei der Landratswahl“, erklärte Ronny Rücker. „Üblicherweise gibt es vorher noch eine Ausschreibung der Stelle.“ Ronny Rücker wäre dann ab 1. März als Stellvertreter vorübergehend Bürgermeister.

Wann und wo können eventuelle Einsprüche erhoben werden?

Das ist ab dem Tag der Wahl am 13. Februar bei Wahlleiterin Sabine Großmann möglich. Und dann bis zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Ergebnisses im Amtsblatt.

Von Robert Tiesler