Am 2. Februar veranstaltet die Initiative „Wir für euch“ in Zusammenarbeit mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung ein Fußball-Hallenturnier in der Oberkrämerhalle in Eichstädt. Seit vielen Jahren engagiert sich „Wir für euch“ für das Oranienburger Hospiz „Lebensklänge“ und versucht mit diversen Aktionen Spenden zu generieren.