Velten

Die Vorschulkinder der Marwitzer Kita „Storchennest“ waren am 29. Mai zu Gast in der Veltener Barbara-Zürner-Oberschule. „Dieses Mal nahmen wir zuerst an einer Sportstunde teil. Gemeinsam mit den Schülern der 10. Klasse hatte Frau Becker verschiedene sportliche Aktivitäten vorbereitet“, schreibt Kerstin Jakob von der Kita in Marwitz.

„Beeindruckt von den Großen machte alles doppelt soviel Spaß, sie zogen die Kita-Kinder unter anderem mit den Rollbrettern durch die Sporthalle, und die Stunde verging wie im Flug“, so Kerstin Jakob weiter.

Besuch am Bienenwagen. Quelle: Kita Marwitz

Auch mit dem Bienenwagen beschäftigten sich die Kinder. „Wir beobachteten den Einflug der Bienen und erfuhren viel über ihre Lebensweise und auch wie der Honig ins Glas kommt. Zum Schluss gab es noch ein Gläschen zum Probieren mit“, erzählte Kerstin Jakob. „Es war ein spannender und interessanter Vormittag für uns alle, und wir sagen Danke.“

Von MAZonline