Kita „Storchennest“ engagiert sich für Johannes

Marwitz

Das Schicksal des kleinen Johannes Zeiske aus Marwitz bewegt viele Menschen. Der Dreijährige brach im Dezember des Vorjahres in seiner Kindertagesstätte zusammen, anschließende Untersuchungen ergaben einen bösartigen Gehirntumor im Großhirn von Johannes. Seitdem kämpft der kleine Mann um sein Leben, befindet sich seit Anfang des Jahres in chemotherapeutischer Behandlung.

Schicksal des Jungen berührt viele

Freunde und Verwandte der vierköpfigen Familie Zeiske starteten am vergangenen Sonnabend eine Spendenaktion, um zumindest der Familie die auferlegte finanzielle Last ein wenig zu lindern ( MAZ berichtete). „Als wir die Geschichte am Sonnabend in der Zeitung lasen, waren wir tief berührt. Wir wollen auch helfen“, erzählt Andrea Hinz aus Marwitz. Die zweifache Mutter sprach mit der Leitung der Kindertagesstätte ihrer eigenen Kinder, dem „ Storchennest“, ob man nicht die Aktion unterstützen könnte. Und auch dort war die Bereitschaft sofort da, ging doch Johannes selbst in die Kita „ Storchennest“. „Ich kenne die Familie und Johannes zwar nicht persönlich, aber solch ein Schicksal lässt keinen kalt, gerade wenn man selbst Kinder hat“, berichtet die 38-jährige Arzthelferin.

Einnahmen des Kuchenbasar werden gespendet

Am 21. September veranstaltet die Kindertagesstätte „ Storchennest“ einen Flohmarkt, dort beinhaltet ist auch ein Kuchenbasar. „Wir haben mit der Kitaleitung gesprochen und haben beschlossen, dass die kompletten Einnahmen des Kuchenbasars auf das Spendenkonto für Johannes gehen sollen“, so Andrea Hinz, die auch in ihrer Berliner Praxis eine Spendenbox aufgestellt hat.

Johannes Zeiske (3) kämpft um sein Leben. Quelle: Privat

„Es wäre toll, wenn viele Menschen kommen würden und so auch einen kleinen Beitrag für den Jungen leisten“, hofft Andrea Hinz auf viele Besucher des Flohmarktes. Dieser läuft von 10 bis 14 Uhr. Angeboten werden beim Flohmarkt Spielwaren, Baby- und Kinderbekleidung.

Von Knut Hagedorn