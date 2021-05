Klein-Ziethen

In immer mehr Orten werden Bücherzellen aufgestellt. Auch im Oberkrämer-Ortsteil Klein-Ziethen steht seit März so ein Objekt. Jeder, der gern liest, kann zur Zelle am Rand des Dorfplatzes gehen und dort stöbern. Bücher können kostenlos entnommen werden. Wer möchte, kann dafür aber auch ein anderes Buch in die Zelle stellen.

Bei der Bücherbox handelt es sich um eine ausrangierte Telefonzelle. Die Potsdamer Firma Fokuz-Design sorgte für den modernen Anstrich der Zelle. Das Geld dafür gab das Vehlefanzer Unternehmen Schwanteland, wie Marc Kiele erzählt.

Die Bücherbox am Dorfplatz. Quelle: Robert Tiesler

„Es war die Idee, mal wieder etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen“, erzählt Marc Kiele, der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Klein-Ziethen. „Wir wollten etwas für die Allgemeinheit tun.“ Normalerweise macht der Verein das öfter. „Aber Feiern fanden in letzter Zeit aus bekannten Gründen nicht statt.“ Denn normalerweise organisiert die Bürgergemeinschaft in Klein-Ziethen im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen für die Menschen im Ort. „Kaum jemand traut sich, ausgelesene Bücher in die Tonne zu schmeißen“, sagt Gabi Stade. Sie ist Schriftführerin in der Bürgergemeinschaft Klein-Ziethen. „Und viele Leute haben sich ja aus anderen Orten etwas abgeguckt.“

Bücherzellen gibt es beispielsweise in Sommerfeld und Bärenklau. In der Gemeindeverwaltung in Eichstädt gibt es zudem einen öffentlichen Bücherschrank, wo auch getauscht werden kann.

„Wir sind erstaunt über den Anklang der Bücherbox“, sagt Marc Kiele. Denn nicht nur die Menschen aus Klein-Ziethen selbst würden die neue Einrichtung nutzen. „Auch Radfahrer kommen und gucken hier, was wir für Lektüre haben. Und auch die Leute aus den Nachbarorten legen was rein und nehmen was mit.“

An der Zelle: Die Geschichte der Bücherbox. Quelle: Robert Tiesler

Aber was darf rein in die Bücherbox und was nicht? „Grundsätzlich wird alles genommen“, sagt Marc Kiele. Es müsse aber jugendfrei sein. Die Bücherbox ist sogar nach verschiedenen Genre sortiert. Es gibt ein Regal mit Krimis, Thriller, an einem steht schlicht „Romane“, außerdem Sachbücher, Sonstiges und Kinder. Momentan liegen auch einige CDs drin. „Aber CDs sollen ein Minimum bleiben“, erklärt Gabi Stade.

Zudem gebe es eine Bücherbox-Beauftragte, die immer einen Blick darauf habe, was denn so alles in der Bücherbox liegt. In jedem Buch ist zudem – ähnlich wie in der Bibliothek ein Aufkleber drin. Wer ein Buch gelesen hat und zurückstellt, soll einen Vermerk hinterlassen. Bücher, die mehr als ein halbes Jahr nicht gelesen werden, sollen dann aus der Box rausgenommen werden.

In der vergangenen Woche war die Box am Klein-Ziethener Spielplatz allerdings geschlossen. Die Dichtung an der Tür war rausgesprungen. Der Schaden sollte allerdings schnell repariert werden.

Von Robert Tiesler