Klein-Ziethen

Der Bau des Radweges zwischen dem Weinbergweg in Vehlefanz und der Autobahnbrücke bei Klein-Ziethen kommt voran. Das erste Teilstück des neuen Weges, der entlang der Perwenitzer Chaussee führt, zwischen der Klein-Ziethener Kirschallee und der Hauptstraße, ist schon zu sehen. Auf den anderen Teilstücken wird die Trasse bereits vorbereitet.

„Die Planung steht“, sagte auch Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger im jüngsten Bauausschuss der Gemeinde. Stellenweise ist der Bau des Weges durchaus aufwendig, weil auch Brückenbauwerke über Gräben errichtet werden müssen. „Wir wollten eigentlich schon weiter sein“, so Dirk Eger weiter. Aber ähnlich wie im Schwantener Mühlenweg würden die Medienträger an der Strecke für Verzögerungen sorgen. Der Weg wird allerdings nicht durch die Gemeinde gebaut. Es handelt sich um eine Wegebaumaßnahme innerhalb des Flurneuordnungsverfahrens in Vehlefanz. Die davon betroffenen Eigentümer bilden die Teilnehmergemeinschaft Vehlefanz.

Die Trasse bei Klein-Ziethen ist vorbereitet. Quelle: Robert Tiesler

Große Freude über den Bau des Weges herrscht in Klein-Ziethen. Die Leute von der dortigen Bürgergemeinschaft haben viele Jahre für eine Radwegverbindung zwischen ihrem Dorf und Vehlefanz gekämpft. „So lange schon, wie ich hier lebe“, erzählt Gabi Stade, die zum Vorstand der Bürgergemeinschaft gehört. Und das seien schon mehr als 20 Jahre. „Das war auch schon ein Thema gewesen, bevor wir hierher gezogen waren“, ergänzt sie. Der Vereinsvorsitzende Marc Kiele betont, „Wir haben nicht alleine dafür gekämpft, aber auch durch uns hat das Früchte getragen.“ Der Bau eines Radweges zwischen Klein-Ziethen und Vehlefanz war auch immer ein Projekt von Ortsvorsteher Peter Gerlach.

Ein Problem bleibt die Brücke über die Autobahn nach Wolfslake. Immerhin sei die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 70 abgesenkt worden. „Wir hätten gern Tempo 50“, so Gabi Stade. Wenn der Radweg an der Stelle ende, sei das ein gefährlicher Punkt.

Von Robert Tiesler