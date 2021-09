Oberkrämer

Wie bitte, Sie haben nicht die Infos über die geplanten Kitagebühren in Oberkrämer gefunden? Das verstehe ich gar nicht: Da muss man doch nur auf www.oberkraemer.de gehen. Man muss doch nur wissen, dass solche Infos im Ratsinformationssystem stehen. Da schaut man unter „Sitzungen“, und natürlich weiß man, bei welcher Sitzung man klicken muss. Und man muss wissen, dass Gemeindevertretersitzung ist und wann die ist. Die klickt man dann an und sucht sich durch die Tagesordnung, und bei Punkt 6 finden sich tatsächlich Unterpunkte, wo dann in einem davon tatsächlich die Infos zu finden sind.

Dass da Leute sagen, sie würden nichts finden – das ist absolut verständlich, denn für Otto-Normal-Bürger ist das schlicht unauffindbar. Auch die Termine für die öffentlichen Sitzungen sind nur auf verschlungenen Pfaden zu finden. Wer soll schon wissen, was ein Ratsinformationssystem sein soll?

Wenn Oberkrämer im Frühjahr 2022 eine(n) neue(n) Bürgermeister(in) bekommt, dann sollte er oder sie sich dringend darüber Gedanken machen, wie die Menschen im Ort besser in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die Sitzungstermine und bestimmte Themen und Unterlagen müssen schneller auffindbar sein. Die Öffentlichkeitsarbeit in Oberkrämer funktioniert nicht – wie die Bürgerbeschwerden am Donnerstag wieder zeigten.

Von Robert Tiesler