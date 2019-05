Ein Mann ist am Sonnabend gegen 18.15 Uhr zwischen Vehlefanz und Schwante von einem Zug überrollt und dabei getötet worden. Die Identität des Mannes und der Grund für sein Betreten der Gleise, so die Polizei gegen 20 Uhr auf Nachfrage, seien noch nicht zweifelsfrei geklärt. Reisende mussten den RE 6 im Bahnhof in Schwante verlassen.