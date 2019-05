Oberkrämer

Mit insgesamt 14 Leuten geht die SPD in Oberkrämer ins Kommunalwahl-Rennen 2019. Davon treten elf für einen Sitz im Gemeindeparlament an.

Auf der Liste stehen Dino Preiskowski, Uta Hoffmann, Dietmar Schünemann, Dana Bosse, Karsten Peter Schröder, Selina Ebert, Merlin Struck, Sieglinde Heymann, Frank Christoph, Götz Lippmann und Lothar Hemmen.

Für die Ortsbeiräte kandidieren: in Vehlefanz Dino Preiskowski, in Schwante Uta Hoffmann und Dana Bosse, in Eichstädt Dietmar Schünemann, in Bärenklau Karten Peter Schröder, Sieglinde Heymann und Lothar Hemmen, für Marwitz Selina Ebert, für Bötzow Merlin Struck und Götz Lippmann und für Neu-Vehlefanz Frank Christoph, Peter Gerlach, Monique Hartmann und Karlheinz Döpke.

SPD will weiterführende Schule

Einen Schwerpunkt legt die SPD Schwante/Oberkrämer im Ort auf die Kindergärten und Schulen. Die Sozialdemokraten setzen sich für eine weiterführende Schule in Oberkrämer ein sowie für eine Ausweitung der Kita-Beitragsfreiheit mit dem Ziel der Abschaffung der Kitagebühren.

Beim Thema Verkehr geht es um die Erweiterung des Radwegenetzes, außerdem will die SPD ein Leitsystem für Radler. Der öffentliche Nahverkehr müsse für alle Ortsteile attraktiv sein. Zudem mache sich die Partei stark für die Sanierung der maroden Landesstraße 17.

Anerkennung für das Ehrenamt

Unterstützt würden die Projekte für altersgerechtes Wohnen und weiterer Wohnprojekte in der Gemeinde, es müsse genug bezahlbaren Wohnraum – auch für Jugendliche – geben. Unterstützt werden Eingliederungsmaßnahmen von Flüchtlingen und Fremden.

Zur Anerkennung und Förderung des Ehrenamts in Oberkrämer wolle die SPD ihren Teil beitragen, heißt es im Wahlprogramm. Vereine wie die Kultur- und Kinderkirche in Eichstädt und die Kulturschmiede in Schwante würden Aufmerksamkeit verdienen.

