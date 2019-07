Eine brennende Feldfläche und brennende Baumstämme nahe Neulüdersdorf, in Flammen stehendes Ödland auf dem einstigen Flugplatzgelände in Oranienburg sowie ein heruntergerissenes Wahlplakat in Birkenwerder – diese und weitere Meldungen lesen Sie im Polizeibericht Oberhavel vom 29. Juli 2019.