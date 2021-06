Schwante

Beim Musik- und Theaterverein Oberkrämer in Schwante findet wieder ein Konzert statt. Am Sonntag, 13. Juni, ab 16 Uhr erklingt in einem Gartenkonzert berühmte Klaviermusik aus der Zeit der Romantik.

Es spielt die in Berlin lebende Pianistin Anastasia Chzhan, im zweiten Teil des Konzertnachmittags gar zu vier Händen gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Nikita Volov. Zuschauer beschrieben die Atmosphäre des letzten Konzerts als magisch, ein Moment inmitten der Natur, in dem man zu Kaffee und hausgemachtem Kuchen die Gedanken schweifen lassen und dabei den Staren und Sperlingen unter dem Dach bei der Fütterung ihrer Jungen zusehen kann.

Pianistin Anastasia Chzhan Quelle: promo

Der Eintritt kostet 20 Euro. Das Konzert findet auf dem Grundstück des Musik- und Theatervereins, Am Wasserturm 2 in Schwante statt.

Reservierungen werden erbeten unter oder telefonisch unter 0176/24769826

