Kostenlose Masken: Apotheken völlig überrascht und schlagen Alarm

Velten

Inmitten der Corona-Pandemie verstärkt die Bundesregierung seine Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Menschen über 60 Jahre und bestimmte chronisch Kranke bekommen noch im Dezember drei FFP 2-Masken kostenfrei in der Apotheke. Dies soll ab 15. Dezember geschehen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) am Mittwoch mitgeteilt. Ab Januar sollen die Betroffenen dann einen Brief mit zwei fälschungssicheren Gutscheinen über jeweils sechs Masken bekommen, die wiederum in einer Apotheke eingelöst werden können.

Lokale Apotheken überrascht von Ankündigung

Doch schon jetzt ist die Nachfrage in den lokalen Apotheken groß und stellt diese vor große Probleme, wie Ivonne Rittner von der Ahorn-Apotheke aus Velten berichtet: „Die Kunden laufen schon jetzt Sturm. Dabei wissen wir gar nicht, wie das alles ablaufen soll, wie es abgerechnet werden soll und vor allem wie man es verhindern kann, das einige sich mehr als drei Masken holen.“ Masken seien zwar laut Rittner noch vorrätig, allerdings nicht im dann benötigten Umfang.

Anzeige

Apothekerverband kritisiert Äußerungen aus Berlin

Der Apothekerverband Brandenburg erklärt dazu in einem Schreiben: „Diese Rechtsverordnung zur Erteilung der Masken ist vom Bundesgesundheitsministerium noch nicht beschlossen, es ist ein Entwurf. Leider haben Äußerungen aus dem Bundesgesundheitsministerium in der Öffentlichkeit dazu geführt, als ob die Verteilung in den Apotheken schon läuft – was aber nicht der Fall ist.“ Auch Ivonne Rittner bittet die betroffenen Gruppen um etwas Geduld. „Es entsteht der Eindruck ob alles bereits beschlossen ist, doch das ist einfach nicht der Fall. Demnach geben wir auch noch keine Masken kostenlos raus.“

Von Knut Hagedorn