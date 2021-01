Krämer Forst: Ohne Führerschein, aber mit Drogen

A10

Beamte der Autobahnpolizei Walsleben kontrollierten am Mittwoch (13. Januar) gegen 2.15 Uhr auf der A10 am Parkplatz Krämerforst einen Kleintransporter der Marke Fiat, geführt von einem 25-Jährigen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen beim 25-Jährigen. Ein am Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Daraufhin wurde auf freiwilliger Basis eine Blutentnahme in der Polizeiwache Oranienburg durchgeführt.

Eine Durchsuchung der Person sowie des Kraftfahrzeuges führten nicht zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Weiterhin wurde im Rahmen der Überprüfung des 25-jährigen Fahrzeugführers festgestellt, dass gegen diesen eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Nach erfolgter Blutentnahme, Fertigung von zwei Anzeigen und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurde der 25-jährige Fahrer zu seinem Fahrzeug gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZonline