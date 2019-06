Bärenklau

Eine Bärenklauer Dreckecke könnte bald der Vergangenheit angehören. Es geht um Verschmutzungen am Glascontainer an der Remonteschule. „Als freiwilliges Angebot an die privaten Haushalte stehen dort noch zwei Papiercontainer“, sagt Oberkrämers Ordnungsamtsleiter Dirk Eger. „Über die Motive, warum die Container trotz turnusmäßiger Leerung durch die Awu überfüllt sind und die Abfälle einfach daneben gestellt werden, kann nur spekuliert werden.“ Neben dem Papier befinde sich dort auch Styropor, Hausmüll und Küchenabfälle und andere Abfälle, die dort nicht hingehören.

„So mussten bereits grundwassergefährdende Öle, Lacke und Farben eingesammelt und kostenintensiv entsorgt werden“, so Dirk Eger weiter. Vier Verfahren gegen Tatverdächtige seien wegen der Verschmutzung öffentlicher Anlagen zuletzt eingeleitet worden. Es drohen Bußgelder bis 1000 Euro. Es gehe nur um ein sauberes Straßenbild und den Schutz der hochrangigen Rechtsgüter Grundwasser, Boden und Luft, so Eger.

Das Ordnungsamt erwäge, die Papiercontainer dort entfernen zu lassen und das Serviceangebot zu beenden.

