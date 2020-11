Landesstraßen: Ortsdurchfahrt Vehlefanz auf Bedarfsliste, Deckenerneuerung in Velten

Velten/Oberkrämer

Der unbefriedigende Zustand der Ortsdurchfahrten L 17 und der L 20 beschäftigen den SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Noack, er wandte sich an den Landesbetrieb Straßenwesen. Aktuell plant dieser in Abstimmung mit der OWA für die L20 eine Deckenerneuerung in Velten, nachdem neue Trinkwasserleitungen im Bereich des Straßenkörpers errichtet wurden. Im Anschluss wird auch die Deckschicht der Rosa-Luxemburg-Straße erneuert. Die Sanierung erfolgt westlich der Bahnüberführung bis zum Ortsausgang Velten. „Dies bedeutet eine Verbesserung der Qualität der derzeitigen desolaten Fahrbahnoberfläche“, so Noack. In der Antwort des Landesbetriebs wird darauf hingewiesen, dass Gespräche mit der Stadtverwaltung zur Erneuerung der Entwässerung und der Nebenanlagen stattfinden, um Erhaltungsmaßnahmen in das Projektprogramm aufzunehmen.

Die Instandsetzung der L 20 zwischen Velten und dem Kreisverkehr Bötzow befinde sich nicht in Planung. Dennoch teilt der Landesbetrieb mit, dass sich der Radwegelückenschluss zwischen dem Kreisverkehr und dem Ortseingang Marwitz in Planung befinde. Im Zuge dieser Maßnahme sollen die Fahrbahndecke des Kreisverkehrs und der Kreisverkehrs-Arme erneuert werden. Andreas Noack wünscht sich eine beschleunigte Planung, um die Verhältnisse nach jahrelangem Investitionsstau hier zügig voranzutreiben.

Der Landesbetrieb Straßenwesen erklärt weiter, die Ortsdurchfahrt Vehlefanz sei Bestandteil der Bedarfsliste für den grundhaften Ausbau. Es sei nun ein vordringlicher Bedarf festgestellt worden. Aufgrund der Vielzahl von anderen prioritären Straßen- und Radwegebaumaßnahmen könne derzeit kein zeitnaher grundhafter Ausbau in Aussicht gestellt werden. Um die Verkehrsverhältnisse der Ortsdurchfahrt aber verbessern zu können, werde geprüft, in welchem Umfang eine Sanierungs- oder Erhaltungsmaßnahme durchgeführt und zu welchem Zeitpunkt diese Maßnahme in das Projektprogramm für Landesstraßen aufgenommen werden könne. „Diese Aussage des Landesbetriebs ist ein Teilerfolg, den wir erreicht haben“, so Noack. Die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger wachse weiter, da nur der grundhafte Ausbau der Landesstraße langfristig dem abhelfen würde. Ausdruck dafür seien die vielen Anfragen an Noack.

