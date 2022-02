Liveticker: Carolin Schmiel oder Wolfgang Geppert – Wer wird Oberkrämers neues Oberhaupt?

Guten Morgen nach Oberhavel: Wer wird neuer Bürgermeister in Oberkrämer? Wer folgt auf Oberkrämers scheidendem Bürgermeister Peter Leys? Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) und Carolin Schmiel (BfO) gehen am heutigen Sonntag in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Alle wichtigen Ereignisse gibt es im Liveticker. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Die MAZ bleibt den ganzen Tag am Ball.



PS: Der erste Kaffee hat geschmeckt. Schön, dass Sie dabei sind.