Die Pläne für Beherbergungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Forsthauses in Sommerswalde werden nun auch in den Ausschüssen der Gemeinde Oberkrämer besprochen – zuletzt in der vergangenen Woche im Bauausschuss. Die MAZ hatte bereits vor einigen Wochen über dieses Projekt berichtet.

Geplant sind 20 Doppelzimmer und eine Rezeption. Hierdurch solle die Möglichkeit geschaffen werden, insbesondere den Nutzern der bestehenden Angebote auf dem Gelände Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten, heißt es im Text zum Entwurf. Konkret gehe es um ein Beherbergungsgebäude mit einem stark gegliederten Gebäudekomplex mit geringer Bauhöhe von maximal sieben Meter. Es handele sich um fünf zweigeschossige Teilbaukörper mit je vier Doppelzimmern plus einer eingeschossigen Rezeption.

Forsthaus Sommerswalde Quelle: Robert Tiesler

An der Straße Sommerswalde, wo dieses Gebäude errichtet werden soll, sei unter der straßenbegleitenden Eichenreihe die Anpflanzung einer Hecke geplant, die eine Sichtabschirmung in Richtung des denkmalgeschützten Gutsparks bewirke und zudem den Wurzelbereich der Bäume schütze.

Lob für Betreiber im Forsthaus Sommerswalde

Im Bauausschuss hatte eine Anwohnerin angemerkt, dass sie die äußere Ansicht der geplanten Gebäude „nicht so schön“ finde. Uta Hoffmann (SPD) nahm daraufhin den Investor in Schutz. „Andree Franke hat das ganze Ensemble behutsam und schön restauriert“, sagte sie. Das Gelände sei toll und langsam entwickelt worden. „Da habe ich ein sehr großes Vertrauen, dass er sich sein Gelände nicht verunstaltet.“ René Dietrich (AfD) fügte hinzu, dass er davon ausgehe, dass durch die geplanten Hecken die neuen Bungalows von der Straße aus gar nicht so sehr wahrgenommen würden.

Auf dem Gelände in Sommerswalde finden oft Hochzeits- und Firmenfeiern statt.

