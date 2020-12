Lockdown: Bibliotheken in Bötzow und Vehlefanz bleiben geschlossen

Oberkrämer

Die Bibliotheken in Oberkrämer bleiben wegen des Lockdowns bis mindestens 10. Januar geschlossen. Es könne aber ein Termin für eine kontaktlose Rückgabe oder Ausleihe vereinbart werden.

Ab 4. Januar sind die Bibliotheken per E-Mail an bibliothek@oberkraemer.de oder telefonisch unter 03304/505223 (Vehlefanz) oder 03304/508865 ( Bötzow) erreichbar. Entliehene Medien werden in dieser Zeit automatisch bis zum Ende der Schließzeit verlängert. Die Onleihe Oberhavel und das Filmstreamingportal „Filmfriend“ stehen zur Verfügung.

