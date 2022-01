+++Kandidaten vorgestellt, Teil 5+++



Kandidatin zur Bürgermeisterwahl in Oberkrämer: Die 42-jährige Ingke Purrmann aus Vehlefanz an tritt als Einzelbewerberin an. Sie will, dass die Menschen mehr Informationen bekommen, so dass sie besser bei Entscheidungen mitwirken können. Gemeinde.



