Das Bistro „ Mahlzeit in Bötzow“ ist geschlossen. Bereits das Wochenende waren die letzten Öffnungstage. „Leider muss ich euch heute mitteilen, dass wir nur noch dieses Wochenende für euch geöffnet haben“, hieß es am Sonnabend auf der facebook-Seite des Bistros. „Ab Montag wird das Mahlzeit Geschichte sein. Wir schließen mit einem weinenden und einem lächelnden Auge.“ Viele Kunden seien zu Freunden geworden. „Und genau deswegen fällt es mir umso schwerer, Lebewohl zu sagen“, so Susanne Münch, die sich um das Bistro gekümmert hatte. Sie gibt private Gründe an, warum das Aus jetzt so plötzlich kommt.

„Auf jeden Fall möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die das Mahlzeit zu etwas Besonderem gemacht haben und für viele Abendstunden, die man gemeinsam verbracht hat, obwohl schon geschlossen war“, so Susanne Münch weiter. „Jeder einzelne Kunde ist für mich etwas Besonderes.“

Wie Susanne Münch am Montag auf MAZ-Nachfragte sagte, laufe der Mietvertrag noch bis Ende September. Bis dahin werde das Bistro geräumt. Zwei Jahre lang gab es die kleine Gaststätte an der Veltener Straße in Bötzow. Eine Abschiedsfeier hat es am Sonntag nicht gegeben. „So wollte ich es auch“, sagte Susanne Münch. Sie habe die Schließung mit Absicht so kurzfristig kommuniziert.

Betroffen vom Bistro-Aus ist auch der Weihnachtsmarkt, der im Dezember auf dem Gelände stattgefunden hatte.

Von Robert Tiesler