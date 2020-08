Marwitz

Am Ende ist die Marke von 150.000 gelaufenen Kilometern nicht erreicht worden. Was fast nach Enttäuschung klingt, ist allerdings ein riesiger Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat. Als die Initiative „ Oberhavel läuft“ ins Leben gerufen worden ist, hieß es, man wolle 40.000 Kilometer erreichen – am Freitagabend, zum Aktionsende, waren es genau 149.669 Kilometer. 607 Menschen hatten sich daran beteiligt, sind in den vergangenen 92 Tagen für das Oberhavel-Hospiz in Oranienburg gelaufen. 9359 Euro, gespendet von Unternehmen aus der Region, sind auf diese Weise zusammengekommen.

Am Freitagabend fand auf dem Gelände der Marwitzer Beat-Fabrik die große Abschlussveranstaltung statt, auf der aber natürlich auch noch mal ein paar Kilometer für die Aktion gesammelt worden sind. 90 Läuferinnen und Läufer waren am Nachmittag von Marwitz aus noch mal in mehreren Gruppen unterwegs – einmal bis zum Bärenklauer Bahnhof und wieder zurück.

Anzeige

Bildergalerie

Zur Galerie Auf dem Gelände der Beat-Fabrik in Marwitz endete am 31. Juli die Aktion „Oberhavel läuft“.

Läuferin Kathrin Koczessa war die erste, die am Freitag von der Strecke wieder an der Beat-Fabrik angekommen ist. Sie ist in den vergangenen Wochen 746 Kilometer gelaufen. „Eigentlich war das mein normales Training“, sagte sie. „Und davon war ich auch noch 14 Tage krank, wo ich nicht laufen konnte.“ Nach Marwitz gekommen war sie, „weil es ein schöner Abschluss der Aktion ist“, wie sie sagte. Da in diesem Jahr wegen der Coronakrise keine großen Läufe stattfinden, war sie noch mal speziell dankbar. „Das war schön. Seit März gab es ja keine Wettbewerbe mehr. Hier erlebte man mal wieder so ein bisschen Wettkampfcharakter.“

Weitere MAZ+ Artikel

Daniel Geisendorf startete den Abschlusslauf am Freitag übrigens auf Händen. „Das kam so aus der Laune heraus“, erzählte er danach. Allerdings ist er auch nach etwa 15 Metern auch auf seine Füße umgestiegen, um dann richtig loszulaufen.

„Gigantisch für Oberhavel “

Monika Baumann (67) aus Neuendorf war am Freitag auch dabei. „Seitdem der Aufruf kam, bin ich mitgelaufen“, erzählte sie. Zweimal in der Woche hatte sie sich auf den Weg gemacht, immer sieben bis acht Kilometer pro Lauf.

Kai Menzel vom Stadt-Sportverein in Hohen Neuendorf gehört zum Organisationsteam von „Wir für euch“. Die Spendenaktionen für das Hospiz in Oranienburg „ist eine Herzensangelegenheit“, sagte er. Was dem Hauptorganisator Romano Bergling und seinem Team da gelungen sei, „ist gigantisch für Oberhavel“. Er habe eine Hochachtung vor dieser Leistung.

Von Robert Tiesler