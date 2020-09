Marwitz

Am Dienstagmorgen (29. September) in der Zeit von 5.30 bis 7.20 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern, einen Audi A4 aus der Straße Zehnruthen in Marwitz zu entwenden. Dieser hat die amtlichen Kennzeichen OHV-RG 968. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahles. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline