Eigentlich sollte am Freitag das große Jubiläum gefeiert werden. Die Firma Dulitz in Marwitz gibt es seit 30 Jahren. Am 1. September 1990 nahm Jörg Dulitz sein Gewerbe auf. Aber wegen der Sicherheitsregeln rund um das Coronavirus muss die Feier um ein Jahr verschoben werden. Neuer Termin: 3. September 2021.

Schon zu DDR-Zeiten hat Jörg Dulitz versucht, ein Gewerbe zu bekommen. „Da wurde ich immer abgelehnt“, erzählt der 59-Jährige. „Mein Ziel war schon immer die Selbstständigkeit.“ Er wollte immer was Handwerkliches machen, erzählt er. „Ganz am Anfang wollte ich Rundfunkmechaniker werden, aber da gab es hier nur eine Stelle.“ Stattdessen machte er eine Ausbildung zum Installateur. Er arbeitete dann bei der Firma Schiroba in Oranienburg, am 10. November 1989, am Tag des Mauerfalls, bekam er in Potsdam seinen Meisterbrief. Danach sei er dann der Erste gewesen, der eine Gewerbegenehmigung bekommen habe. „Gleich im Dezember 1989.“ Losgelegt hat Jörg Dulitz da aber noch nicht. „Ich wollte mich erst mal mit der Technik vertraut machen.“

Anfangs waren sie zu dritt: der Meister selbst, seine Frau Sylvia und ein weiterer Mitarbeiter. In den Boomjahren um 1997 bestand die Firma auch schon mal aus 15 Leuten. Das Firmengelände befindet sich an der Breiten Straße in Marwitz. Die Firma bietet Heizungsanlagen, inzwischen dreht sich viel um erneuerbare Energien, auch wer ein neues Bad möchte, kann sich an die Marwitzer wenden.

Immer schon am Herzen lag Jörg Dulitz die Lehrlingsausbildung. „In der Jugend liegt die Zukunft.“ Etwa 15 Azubis waren in der Firma, vier davon sind Meister geworden. Heute sind sie im Unternehmen zu zehnt. „Es ist schwierig, neue Leute zu bekommen“, sagt Jörg Dulitz.

Dennoch ist die Zukunft der Firma erst mal gesichert. Sohn Udo (25) wird sie mal übernehmen. „In drei bis vier Jahren müsste das über die Bühne gehen“, sagt sein Vater. „Aber so lange wie wir fit sind, unterstützen wir seinen Weg.“ Mutter Sylvia macht die Buchhaltung.

Seit sechs Jahren ist er dabei. „Mir war schon in der 10. Klasse klar, dass ich hier einsteige“, erzählt er. Gelernt hat er aber in Schwante, seinen Meister machte er in Berlin. „Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe.“ Er liebt seinen Beruf, findet ihn spannend. Die drei Jahre war er im Service unterwegs, und auch weiterhin hat er viel mit den Kunden zu tun. „Zum Beispiel wenn es um die Bäderplanung geht“, erzählt Udo Dulitz. Mit Hilfe eines 3-D-Badplanungsprogramms zeigt er den Kunden, wie es später aussehen könnte. „Das wird gut angenommen.“ Es sei wichtig, den Kundenstamm, der in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut worden sei, weiter zu betreuen. „Man könnte sagen: Wir haben immer auch an Oma Erna gedacht. Das sind die Kunden, die dankbar sind, und die kommen auch wieder.“ Wichtig ist den Geschäftsleuten, immer erreichbar zu sein. Selbst wenn nur eine Ansage zu hören ist, würden sie sich schnell zurückmelden.

