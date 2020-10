Marwitz

Was in den Marwitzer Hedwig-Bollhagen-Werkstätten hergestellt worden ist, das hat einst noch die Keramikerin selbst entworfen. „Wir achten sehr auf die Tradition“, sagt Christian Sacher, verantwortlich für die Produktionssteuerung. Deshalb werde auch, bei Neueinstellungen immer großen Wert auf eine keramische Ausbildung gelegt. Derzeit gibt es 19 Mitarbeitende in Marwitz. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe es vier Weggänge gegeben. „Deshalb ist es extrem wichtig, dass das Wissen weitergegeben wird“, so Christian Sacher. Es sei schwierig, neue Leute zu finden.

„Es will sich ja keiner mehr schmutzig machen“, sagt Ute von Gizymala. Sie ist eine von denen, die dem Team fehlen werden, weil sie am 1. September in Rente gegangen ist. Als fachliche Beraterin kommt sie nur noch stundenweise. Die 64-Jährige aus Hennigsdorf ist Keramikingenieurin. „Ich habe mein ganzes Leben in diesem Beruf gearbeitet.“ Bis 1996 hatte sie in Velten Ofenkacheln hergestellt, danach arbeitete sie in der Ofenfabrik Schmidt-Lehmann in Velten. Der Betrieb ist dann geschlossen worden. „Ich bin froh gewesen, in den letzten Arbeitsjahren, noch mal was Neues kennenzulernen, und ich habe viel lernen dürfen“, erzählt sie. „Der Beruf hat den großen Vorteil, dass man etwas macht, was die Menschen erfreut.“ Ihr Lieblingsprodukt ist der Brotkorb, „den ich als Auflaufform benutze, der hält auch Backofentemperaturen aus.“ Es gebe nicht das eine Lieblingsstück, sie mag auch die Milchtasse.

Anzeige

In den Hedwig-Bollhagen-Werkstätten in Marwitz. Quelle: Robert Tiesler

Katrin Bense ist dagegen neu im Team der Hedwig-Bollhagen-Werkstätten. Die 44-Jährige aus Bernau ist Industriekeramikerin. „Ich habe davor viele Jahre im Bereich der Zahntechnik gearbeitet“, erzählt sie. „Ich wollte was Neues.“ In Marwitz ist sie bei der Produktion der verschiedenen Waren mit dabei, aber auch im Verkauf. „Ich hatte mich zuvor gar nicht so viel damit befasst, der Begriff HB war mir aber bekannt.“ Seit Juni ist sie in der Firma. „Es gefällt mir sehr gut.“

In den Werkstätten ist der Geist von Hedwig Bollhagen immer noch zu spüren. „HB ist überall“, sagt Ute von Gizymala. „Es ist ja nicht nur, dass das Gebäude alt ist, sie war hier damals auch überall. Hier hängt in jedem Raum ein Foto von HB, viele Kollegen haben sie auch noch kennengelernt. Sie hat viel von ihrem Wissen weitergegeben.“

In Zeiten der Pandemie spielt auch für die Hedwig-Bollhagen-Werkstätten der Onlinehandel eine immer größere Rolle. Das Verhältnis zum realen Kauf liege schon bei 50:50. Und, die gute Nachricht: „Wir mussten keinen in Kurzarbeit schicken“, so Christian Sacher.

Von Robert Tiesler