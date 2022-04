Marwitz

Coronabedingt hat alles etwas länger gedauert als ursprünglich geplant – 15 Monate, um genau zu sein. Nun aber hat die Marwitzer Jugendfeuerwehr ihren Hänger wieder. Am Mittwochnachmittag ist der Tragkraftspritzenanhänger vor der Feuerwache in Marwitz übergeben worden.

Da seit etwa zwei Jahren pandemiebedingt die Jugendausbildung immer wieder längere Zeit unterbrochen werden musste und erst wieder Anfang März dieses Jahres aufgenommen wurde, sei diese Übergabe ein besonderes Ereignis, hatte Ordnungsamtsleiter Dirk Eger schon im Vorfeld gesagt.

Übergabe in Marwitz. Quelle: Enrico Kugler

„Wir haben den Hänger vorher auch schon gehabt, aber er war ein bisschen in die Jahre gekommen“, sagte der stellvertretende Marwitzer Ortswehrführer André Engel am Donnerstag. Es habe dann eine Ausschreibung gegeben, und mehrere Firmen aus dem Ort haben dann an der Umsetzung gearbeitet. „Das hatte den Vorteil, dass wir mitbauen und mitgestalten konnten“, so André Engel weiter. Sieben Gewerke seien insgesamt an der Sanierung des Anhängers beteiligt gewesen, die Gemeinde Oberkrämer hatte die Aufträge erteilt.

Während der Arbeiten hätten sich dann auch immer wieder neue „Baustellen“ ergeben. „Zum Beispiel war die Karosserie an einigen Stellen komplett durchgegammelt“, so der Marwitzer Feuerwehrmann. Deshalb und durch Corona habe alles etwas länger gedauert. Dennoch herrsche jetzt große Zufriedenheit.

Anhänger wird für Übungseinsätze gebraucht

Der Hänger werde bei der Jugendfeuerwehr für die Übungseinsätze gebraucht. „Für den einfachen Löscheinsatz, da ist viel Material drauf, und sie können damit eins zu eins lernen“, erzählte André Engel. „In diesem Anhänger sind sämtliche Gegenstände verlastet, die die Jugendwarte für die Ausbildung der jungen Kameradinnen und Kameraden in Marwitz benötigen“, so Dirk Eger, der in der Verwaltung auch für die Feuerwehren zuständig ist.

Übergabe in Marwitz. Quelle: Enrico Kugler

Weil sich viele Sponsoren an den Arbeiten beteiligt haben, besitze der Hänger auch eine Sonderausstattung, wie André Engel aufzählte. Dazu gehören eine Innenbeleuchtung, eine Rundumbeleuchtung, ein Blaulicht, ein Notstromaggregat und auch Funkgeräte.

Elf Leute hat die Jugendfeuerwehr in Marwitz

Zur Jugendfeuerwehr in Marwitz gehören elf Leute im Alter zwischen zehn und 15 Jahren. Jugendwart ist Patrick Rieck. „Es ist nicht immer einfach, Nachwuchs für uns zu bekommen“, erklärte André Engel. Hinzu komme das Problem, dass die Platzsituation in der Feuerwache an der Breiten Straße recht beengt sei. Jeden Mittwoch zwischen 17.30 und 19.30 Uhr treffen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, um zu üben. Wer Interesse hat, mitzumachen, könne zu dieser Zeit in der Feuerwache vorbeischauen.

Und gibt es nun weitere Wünsche? „Es wäre schön, wenn wir in den nächsten zehn Jahren ein weiteres großes Fahrzeug bekommen könnten“, so André Engel.

Von Robert Tiesler